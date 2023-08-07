İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon Şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, Bornova Altındağ 4545 sokakta geçtiğimiz aylarda kazı çalışması yapıp içme suyu şebekesini yeniledi. Aradan 3 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen kazılan yerler asfaltlanmayınca yol gövdesinde derin çukurlar oluştu.

ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI

Özellikle yağmur yağdığında sokakta 70-80 santim derinliğinde çukurlar oluştuğunu belirten mahalle sakini Kemal Akıllı: "Aramadığımız yer kalmadı. Bornova Belediyesi topu İZSU'ya, İZSU'da yüklenici firmaya atıyor. Ne yaptıysak, ne ettiysek yola bir türlü asfalt attıramadık. Son geldiklerinde çukurların içine mıcırla karışık toprak döktüler. Sokakta yürümek imkansız hale geldi. İnsanlar kayıp düşüyor. Çocuğumuzu kapı önüne çıkaramıyoruz. Yazın toza kışın da çamura mahkum edildik. " Dedi.

TAPULU ARSAYA MOLOZ

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da mahallelerinde İzmirgaz'ın çalışma yaptığını, çıkan molozları da evlerinin hemen karşısındaki tapulu arsaya döktüğünü belirten Akıllı: "Ben arsa sahiplerinden izin alarak bundan aylar önce kendi cebimden 3 bin lira para harcayıp iş makinası getirttim. Burasını düzletip temizlettim. Hem araçlarımızı park ediyor hem de belirli aralıklarla temizliğini yapıyorduk. Ardından İzmirgaz geçtiğimiz yıl aralık ayında mahallede çalışma yaptı. Çıkan molozları geldi buraya döktü. Tüm uyarılarımıza rağmen kaldırmadı. Daha sonra gelip başkaları da dökmeye başladı. Arsa kelimenin tam anlamıyla mezbelelik oldu. Yazın arsaya dökülen moloz ve pisliklerden ötürü sinek ve koku problemi yaşıyoruz. Bornova Belediyesi Zabıtasını defalarca arayıp şikayet ettik. Bir türlü önlem alınmadı. Bir yanda kazılıp asfalt atılmayan sokak diğer yanda izinsiz olarak tapulu arsaya dökülen molozlar. Artık kime gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Hizmet alamıyoruz. Resmen sahipsiziz. Molozların kaldırılması, kazılan çukurların asfaltlanması için daha ne yapmamız gerekiyor bilmiyoruz. " Diye konuştu.