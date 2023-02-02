Yediemin otoparkında büyük skandal! Araçlarını almaya gidince şok oldular





Polis bu defa bana, 'Biz verdik. İkinci kez vermeye gerek yok' diye konuştu. Bu araçlar şimdi ne olmuştur? diye bir kez daha sorunca polis,"Araştırıyoruz. Ya parçaladılar ya sattılar' diye cevap verdi" diye konuştu. İlçede otopark otopark araştırma yaptığını, ancak aracını bulamadığını sözlerine ekleyen Bayram Erol, "Aracım 2009 model ve yaklaşık değeri 200 bin liraydı" şeklinde konuştu.