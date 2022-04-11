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Giriş Tarihi: 12.4.2022

4 şehirde 5 cinayet

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
4 şehirde 5 cinayet
Samsun'da, 65 yaşındaki Selahattin Koca, daha önce ortak işlettikleri kahvehane nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta 53 yaşındaki yeğenini, aynı kahvehanede kurşun yağdırarak öldürdü. Bafra ilçesine bağlı Azay Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Koca (53) ile amcası Selahattin Koca (65) arasında, ortak işlettikleri kahvehane nedeniyle ihtilaf çıktı. Önceki akşam kahvehaneyi silahla basan Selahattin Koca, yeğenine 8 el ateş etti. Sebahattin Koca, olay yerinde ölürken, kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde ise önceki akşam Alanya Caddesi üzerinde yürüyen Nuri Aslan (55), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların tabanca ile 9 el ateş ettiği Aslan hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ahmet B. (70) ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., Ahmet B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ahmet B. yaşamını yitirdi.
Iğdır'ın Halfeti beldesinde Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'nın cansız bedeni bir arazide bulundu. İddiaya göre, iki kişi kalaşnikof silahla taranarak öldürüldü.

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4 şehirde 5 cinayet
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