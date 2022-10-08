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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Yeğeninin düğüne geldi otobüsün altında kaldı

Yeğeninin düğüne geldi otobüsün altında kaldı
İzmir'de yaşayan banka emeklisi Nilgün İpek (63), İstanbul'da yapılacak düğün için otobüsle Alibeyköy Cep Otogarı'na geldi. Otobüsten inen Nilgün İpek, yolcularını bırakıp geri manevra yapan otobüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç. ile muavin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İpek'i düğüne beklerken cenazesini almaya giden yakınları, kazada ihmal olduğunu belirtti. Adana'nın Karaisalı ilçesinde 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Erzincan'da ise yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. 3 yolcu da yaralandı. Yardım edeyim derken canından oluyordu. Bursa'da yakıtı biten ve yolda kalan Sude Ö. isimli sürücüye yardım etmek isteyen Emre Tode, arkadan gelen ve yağış nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Tuna ÇAM - Mustafa KAYA / SABAH

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Yeğeninin düğüne geldi otobüsün altında kaldı
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