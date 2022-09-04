Yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişlerdi! 1’i emekli 2 asker için tören

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene, hayatını kaybeden Emin Çoban ve Ali Özkan'ın yakınları, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum temsilcileri ve askeri personel katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından Astsubay Emin Çoban'ın cenazesi memleketi İzmir'e, emekli Başçavuş Ali Özkan'ın cenazesi ise memleketi Muğla'nın Milas ilçesine uğurlandı.