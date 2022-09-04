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Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:42 Son Güncelleme: 4.9.2022 14:47

Yelken kazanda hayatını kaybeden komutanlar için tören

Batman’ın Gercüş ilçesinde yelken kanat uçuşu gerçekleştiren iki kişi, dengesini kaybederek karayoluna düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Yelken kazanda hayatını kaybeden komutanlar için tören

Gercüş Ayrancı Tepesi'nden öğle saatlerinde havalanan 41 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban ve 48 yaşındaki Emekli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Özkan, uçuş sırasında dengesini kaybederek karayoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çoban ve Özkan, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

TÖRENLE SONSUZLUĞA UĞURLANDILAR

Yelken kanat uçuşu kazasında yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Çoban ve Emekli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Özkan için Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üssü Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. düzenlenen törene Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, askeri erken katıldı.

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Yelken kazanda hayatını kaybeden komutanlar için tören
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