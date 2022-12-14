Haberler Yaşam Haberleri Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: “Yemek kartlarında değişen bir şey yok”
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:22 Son Güncelleme: 14.12.2022 14:31

Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: “Yemek kartlarında değişen bir şey yok”

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

AA
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: “Yemek kartlarında değişen bir şey yok”

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

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Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: “Yemek kartlarında değişen bir şey yok”
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