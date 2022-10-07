Yemek kartları kalkıyor mu, ne zaman? 2022 İş yerlerinde yemek kartları kalktı mı, vergi istisnası nedir?

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyona yönelik olarak "Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" dedi. Ayrıca çalışanlara ödenen yemek parasına da değinen Bakan Nebati, vergi istisnasının detaylarını anlattı

"ENFLASYONU DA YENECEĞİZ"

Salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur. Ağustos ayı itibarıyla ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Turizm gelirinde rekor kırdığımız 2019'u bu yıl aşarak bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz. Bu güzel gelişmelerin yanında mevcut durumda çözmemiz gerekenlerin başında enflasyon geliyor. Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız.