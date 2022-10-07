Yemek kartları kalkıyor mu, ne zaman? 2022 İş yerlerinde yemek kartları kalktı mı, vergi istisnası nedir?

Yemek kartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çalışan vatandaşlara verilen bu kartlarda her ay yenilenen bakiyeler bulunuyordu. Konuyla ilgili yeni düzenlemede ise bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. İş yerleri artış çalışanlara bu ücreti vergiden istisna tutarak nakit haliyle maaşlarına yansıtabilecek. Bu noktada ise binlerce çalışan detayları merak ediyor. Peki, Yemek kartları kalkıyor mu, ne zaman? İşte yemek kartlarına ilişkin merak edilen o detaylar.
YEMEK KARTLARI KALKIYOR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği törende Yemek kartları ve çalışanların yemek ücretleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
"İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz."
BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyona yönelik olarak "Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" dedi. Ayrıca çalışanlara ödenen yemek parasına da değinen Bakan Nebati, vergi istisnasının detaylarını anlattı
"ENFLASYONU DA YENECEĞİZ"
Salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur. Ağustos ayı itibarıyla ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Turizm gelirinde rekor kırdığımız 2019'u bu yıl aşarak bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz. Bu güzel gelişmelerin yanında mevcut durumda çözmemiz gerekenlerin başında enflasyon geliyor. Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız.
Kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettik. Enflasyon sepeti içindeki en yüksek ağırlığa sahip kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun önüne geçmek için KDV oranlarını indirdik. Üretici-hal fiyatları arasındaki farkın takibi çalışmaları sürüyor.
Toplumun farklı kesimlerine verdiğimiz desteklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Temmuz ayında ara düzenleme yaparak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 31 liradan 54 liraya çıkarmıştık. Bu rakamı yıl sonunda güncelleyerek çok önemli bir çalışma yapacağız. Çalışanlara nakden ödenen yemek ödemeleri vergiden istisna haline getirilecek.*