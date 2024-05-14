Yemek yerken ekrana bakan çocuklar daha kilolu

Çocukların ekran başında yemek yemesi sağlıklarını bozuyor. Portekiz'deki Minho Üniversitesi'nden bilim insanları, yaşları 6 ile 10 arasında değişen 735 çocuğun yeme alışkanlıklarını analiz etti. Çocukların 24 saat içinde tükettikleri yiyecekler ve ebeveynlere yemek zamanlarında ekran kullanımına ilişkin kuralları konusunda sorular soruldu. Yemek yerken ekran başında olmasına izin verilen çocukların aşırı kilolu olma olasılığının, izin verilmeyenlere göre yüzde 15 daha fazla olduğu belirlendi. Avrupa Obezite Kongresi'nde konuşan baş araştırmacı Dr. Ana Duarte, "Çocuklar yemek yerken televizyonda veya cep telefonunda bir şey izlerken, tok olduklarını anlamıyorlar. Yemeye devam ediyorlar" dedi.