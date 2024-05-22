‘Yengemle birlikte abimi zehirledim’

İstanbul Esenyurt'ta 28 Nisan akşamı Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerde 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik, çocuklarını da alıp kayınbiraderi Hüseyin Çevik'le memleketleri Mardin'e gitti. Geçtiğimiz gün polise giderek ağabeyinin ölümüne ilişkin itirafta bulunan Hüseyin Çelik, yengesi ile gönül ilişkisi olduğunu ve ağabeyine fare zehri verip öldürdüklerini söyledi. İtirafların ardından Hüseyin Çevik ile 2 çocuk annesi kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.