Yengesini katletmişti: Baltalı cani hakkında yeni karar!





(Emine Topçu)



MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu'nun şikayetçi kız kardeşleri A.K. ve H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen ölen Emine Topçu'nun kardeşi A.K., "Ablam kesinlikle ağzı bozuk biri değildi. Eniştemin odasında Kuran-ı Kerim sürekli dururdu. Bunu da ablam okurdu. Ali Rıza Topçu, Kuran-ı Kerim okumasını da bilmez" dedi.