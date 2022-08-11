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Giriş Tarihi: 12.8.2022

‘Yeni aşı hasta olmayı önleyebilir’

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
‘Yeni aşı hasta olmayı önleyebilir’
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova, aşıların yeni varyantlara karşı koruyuculuğunun azaldığını ve bu nedenle yeni aşı çalışmaları yapıldığını söyledi. Akova, "Aşılar ilk çıktığında hastalığı önlüyordu, şimdi ise hastalığın hafif geçmesini sağlıyor. Bu yüzden yeni aşı çalışmaları başladı. Aşılar ilk çıktığında nasıl hastalığı önlemede de etkiliyse varyant aşının da öyle olması bekleniyor. Henüz elde veri yok. Pek ne olduğu bilinmiyor ama yeni varyanta göre hazırlandığına göre hastalığı önleme kapasitesi olacaktır" diye konuştu.

HATIRLATMA DOZU
Hatırlatma dozunun mutlaka yapılması gerektiğini belirten Akova, "Yeni aşı çıkacak gerekçesiyle aşıları ertelemek doğru değil. Zamanı gelenler aşılarını mutlaka yaptırmalı, çünkü yeni aşının tam olarak ne zaman çıkacağı, onaylanıp onaylanmayacağı, onaylanırsa Türkiye'ye gelip gelmeyeceği kesin değil. Beklemek riskli olur" uyarısını yaptı. Sonbaharda vaka sayısında artış yaşanacağını söyleyen Akova, "Hasta olanlar test yaptırmıyor. Bu nedenle bilinen vaka sayılarından çok daha yüksek sayıda vaka var şu anda. Sonbaharda okullar açılacak, hava soğuyacak. İnsanlar kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla bir arada olacak. Bulaş artacak" dedi.

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‘Yeni aşı hasta olmayı önleyebilir’
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