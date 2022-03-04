Yeni atanan öğretmenlere ’Hoş Geldin’ yemeği

Zeytinburnu Belediyesi ilçeye ataması gerçekleşen 178 öğretmeni, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Hoş Geldiniz' yemeğiyle ağırladı. Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt'un da katıldığı davetin ev sahipliğini ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı.

"ZEYTİNBURNU'NU YAKINDAN TANIMANIZI ÇOK İSTERİM"

Yemekte bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Eğitim camiamıza yeni katılan arkadaşlarımıza; gönülden, içten ve de tüm samimiyetimle 'hoş geldiniz' diyorum. Zaman içerisinde hepinizi ayrı ayrı tanımayı umut ediyorum. Sizleri Zeytinburnu'muzu daha yakından tanımanız için tarihi ve kültürel mekânlarımızı görmeye davet ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi olarak hepinizi, rehberlerimiz eşliğinde gerçekleşen kültür gezilerimizde ağırlamayı çok isteriz." dedi.

"EĞİTİM KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI BİR İLÇEYE DENK GELDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Genç öğretmenlere, özellikle eğitim konusunda zengin yatırımları olan şanslı bir ilçeye denk geldikleri vurgusunu yapan Başkan Arısoy, en başta ilçede 2005 yılından beri devam eden Bilgi Evleri'nin eğitime olan önemli katkılarının yadsınamaz olduğuna dikkat çekti. Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zeytinburnu Belediyesi uzun yıllardır okullarla yoğun bir şekilde işbirliği yapmış bir belediyedir. İlçemizde hâlihazırda 7 Bilgi Evimiz mevcut. Bilgi Evleri ilçedeki öğrencilerimizin okul eğitiminde ciddi destekler sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. Zeytinburnu'nda, ilkokulu ve ortaokulu okuyup, bilgi evine gitmemiş olan bir öğrencimiz yoktur. Burada düzenlenen onlarca atölye ve eğitimlerle okul dışında tüm yeteneklerini keşfedecekleri uygulamaları yapma fırsatı buluyorlar. Yine ilçemizde bulunan 4 adet Millet Kıraathanesi ağırlıklı olarak, lise ve üniversite seviyesinde öğrencilerimize hizmet veriyor. Aynı zamanda ilçedeki öğrencilerimiz, kısa süre önce açtığımız Bilim Türkiye'nin bir ayağı olan Bilim Zeytinburnu'nda teknolojiye olan yeteneklerini sınırsız bir şekilde keşfetme şansı buluyorlar. Yine Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Akademi Seminerleri, İHA Eğitimleri, Dijital İçerik Atölyesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi kültür sanat kursları gibi çok sayıdaki eğitimlerle ilgi duydukları farklı alanlara yönelebiliyorlar. Spor aktiviteleri olarak da bir hayli faal olduğumuzu hatırlatmak isterim. Yarıyıl tatilinde 11 bine yakın öğrencimiz Zeytinburnu Buz Pisti'nde temel paten eğitimi aldılar ve halen okullardan öğrencilerimizi eğitimlere taşımaya devam ediyoruz. Kış Spor Okulumuz 9 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Kış döneminde hafta sonları olmak kaydıyla 2 bin 500'e yakın öğrencimiz spor faaliyetlerimize katıldı."