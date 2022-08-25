Yeni gelin, dileği için 500 yıllık ağacı yaktı

MALATYA'NIN Arapgir ilçesine bağlı Ulaçlı Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin "dört dal" adını verdikleri yaklaşık 500 yıllık meşe ağacının bir bölümü çıkan yangın nedeniyle tahrip oldu. Mahalleye gelin gelen bir kadın tarafından dilek tutmak amacıyla bırakılan mumun yangına neden olduğu ileri sürülürken, yangın sonucu tahrip olan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor. Muhtar Vahap Tavlak, "Ağacın yok olmasını istemiyoruz. Yetkililerin ağacı koruma altına almasını istiyoruz" dedi. İHA