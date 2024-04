Ressam Erhan Pekuygun (20), 13 Aralık 2023'te motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen Pekuygun'un ailesi, gencin organlarını bağışlayarak 8 kişiye umut oldu. Pekuygun'un kalbinin bağışlandığı Kadir İrkin de (38) o kişilerden biri oldu. Kadir İrkin, yeni kalbiyle geçirdiği ilk bayramda duygularını SABAH'a anlattı.Akdeniz Hastanesi Kalp Koordinatörü Fatma Temel'in 20 Aralık gecesi kendisini telefonla gece saat 01.30'da ulaştığını anlatan İrkin, "Uygun kalbin bulunduğunu ve acil hastaneye gitmem gerektiğini söylediler. Eşim Kamile, kızlarım Azra Yağmur (11), Kübra (8) ve oğlum Eymen Ege (6) birbirimize sarılıp hep birlikte sevinç gözyaşlarına boğulduk" dedi. İrkin, o gece, eşini çocukların başında bırakarak tek başına hastaneye koştu. Bu sırada Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Alanya'ya giden ekip, bağışlanan kalbi ameliyat ile alarak Antalya'ya getirdi. Erhan Pekuygun'un kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 saatlik operasyonla İlkin'e nakledildi.Kalp nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Kadir İrkin, kalp yetmezliği nedeni ile 2016 yılında kap pili, 2020 yılında ise yapay kalple hayata tutunduğunu söyledi. İrkin, "Her an kalbimin durmasından korktuğum için 8 yıldır her bayram güne korku içinde uyandım. İlk kez bu bayram ailecek mutlu şekilde geçirdik. Artık çocuklarımın büyüdüğünü görebileceğim. Onlar sık sık kalbimin atışını dinliyorlar. Sonra bana baba 'Çok güzel atıyor' diyerek sarılıyorlar. Yaşadığım mutluluğu ve sevinci kelimelerle anlatmam imkansız. Verici aile ve nakli gerçekleştiren hocalarıma binlerce kez teşekkürler. Ailemle birlikte mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirdik" dedi.Kendisinden 18 yaş küçük genç kalbi ile hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Kadir İrkin, "Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Yeni kalbimle uçabilirim. Bazen çocuklarımla kollarımızı açıp kuş gibi uçuyormuş gibi yapıyoruz. Yeni kalbim 3 çocuğum ve eşim için atıyor. Onlar için nefes alıp veriyorum" diye konuştu. İrkin'in çocukları Azra Yağmur, Kübra, oğlu Eymen Ege ise, "Babamızın kalp nakli olması en çok bizi sevindirdi. Artık bayramlarda babamıza doyasıya sarılabiliyoruz. Babamızın yeni kalbi çok güzel çalışıyor" diyerek sevinçlerini dile getirdi.