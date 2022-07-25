Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir 2022? Dünya Sağlık Örgütü ile (Covid-19) corona virüsü belirtileri - semptomları nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?

2,5 yıldan fazla bir süredir dünya genelinde etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin semptom bilgileri an itibariyle rahatsızlık yaşayanlar tarafından merak edilerek "yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?" soruları üzerinden araştırılıyor.

YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR, KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Dünya Sağlık Örgütü Kaynaklı koronavirüs belirtileri bilgileri şöyle;