Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir 2022? Dünya Sağlık Örgütü ile (Covid-19) corona virüsü belirtileri - semptomları nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?

2,5 yıldan fazla bir süredir dünya genelinde etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin semptom bilgileri an itibariyle rahatsızlık yaşayanlar tarafından merak edilerek "yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?" soruları üzerinden araştırılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü Kaynaklı koronavirüs belirtileri bilgileri şöyle;
En yaygın semptomlar:
Daha seyrek görülen semptomlar:
Ciddi semptomlar:
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.