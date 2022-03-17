‘Yeni mutant korkutmuyor aşımız var’

Omicron’un alt varyantı BA2, hızla yayılsa da uzmanlar, bu mutantı korkutucu bulmuyor: “Tam aşılılar için yüksek koruyuculuk söz konusu. Aşı en güçlü silahımız”
Koronavirüs salgınında iki yıldır virüs mutasyona uğramayı sürdürüyor. Kovid-19 virüsünün son dönemlerdeki etkin varyantı ise yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip Omicron varyantı. Şimdi onun bir de alt varyantı çıktı: BA2 mutantı... BA2'nin şimdiden çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. İlk olarak Filipinler'de tespit edilen BA2 varyantı İngiltere'de gözlem altındaki varyant statüsüne alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'a yakalananların yüzde 4'ünün şu anda BA2 olduğunu tespit etti. Uzmanlar bu mutantı korkutucu bulmuyor. "Bahar ve yaz rahat geçecek. Çünkü aşımız var" diyen uzmanlar şunları söyledi: İstanbul Tıp Fakültesi EnfeksiyonHastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Dünyada BA2 varyatının tırmanışı yaşanıyor. Avrupa'da yükselen vaka rakamları dikkat çekiyor. Özelliği hızlı bulaşması, hafif hastalık yapması. Bu bakımdan bizi iyimser yapıyor. Yeni varyant çıkmadan umarım koronavirüs rakamlarının azalacağı yönünde umudumuz var. Tam aşılı olanlar için yüksek koruyuculuk söz konusu. Aşı hangi varyant olursa olsun en güçlü silahımız.
BURUN TIKANIKLIĞI, BOĞAZ AĞRISI
Hamidiye Şişli EtfalEğitim ve AraştırmaHastanesi Başhekimi Prof.Dr. Özgür Yiğit: Türkiye'de aşılanma oranı yüzde 70-78'lerde. Bu oranın yüksek olması Omicron'u ve son görülen alt varyantı BA2'yi hafif geçirmesini sağlıyor. Aşı duyarlılığı devam ederse, zamanı gelen aşısını yaptırırsa BA2 varyantının çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Yayılmadan biteceğini düşünüyorum. Baharı ve yazı aşılar sayesinde varyantın etkisini hafifleterek daha rahat geçireceğimizi düşünüyorum. İki yıldır savaştığımız virüse karşı en rahat dönemimiz bu yaz olacak. MemorialBahçelievler Hastanesi İçHastalıkları Bölümü'ndenUz. Dr. Aslan Çelebi: Diğer alt varyantlara göre daha hızlı çoğalıyor. Daha fazla bulaşıcı. Semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikâyetlerini içeriyor. Aşılar sayesinde hastalık hafif geçirilebiliyor.