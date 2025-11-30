Yeni şehirler kuruluyor yepyeni umutlar yeşeriyor

Türkiye 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Devlet ilk andan itibaren asrın felaketinde mağdur olan vatandaşlarının yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 ilimizde inşa seferberliği başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğüyle deprem bölgelerinde dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım 2025 tarihinde Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükseldi. Yılsonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı. 9 binden fazla bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evinin yapımı büyük oranda tamamlandı.TOKİ, Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanları da yeniden inşa ediyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. Antakya merkezde büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden ayağa kalkıyor. "Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor. Malatya'da Bakıcılar Çarşısı da, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı'da da ihya çalışmaları sürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 15 Kasım'daki törende depremzedeler ev sevinci yaşadı. Tesilm sayısı 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281' i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükseldi.Devlet vatandaşları için sadece ev yapmıyor, iş yerleri de hızla tamamlanıyor. Deprem bölgesinde teslim edilen iş yeri sayısı 12 bin 189'a yükseldi. 2025 sonunda 31 bin 307 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.Asrın felaketinin ardından en ağır yıkımın yaşandığı illerden Malatya, Adıyaman ve Hatay'da devasa şantiyelerle yeni uydu kentler kuruluyor. Adıyaman İndere'yi geride bırakan Türkiye'nin en büyük şantiyesi Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesinde 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İkizce'yi Adıyaman İndere ve Hatay Dikmece takip ediyor.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde 5 milyon 730 bin metrekare alanda 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628'i konut 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyo.r Bölgeye 5 de cami yapılıyor. Bugüne kadar 11 binden fazla konutun inşası tamamlandı. Kalan konutlar da yıl sonuna kadar tamamlanacak.Tamamlandığında 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. Proje kapsamında 550 bin metrekare yeşil alan içinde 9,5 kilometre yürüyüş parkuru, 10 bin metrekare oyun alanı, bin 850 metrekare sergi alanı, 4 bin 350 metrekare seyir ve dinlenme alanı inşa edildi.Adıyaman merkezde Mara ve Musalla Mahallesi'nde 195 bin metrekare alanda 1179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili'nde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. 29 Ekim'de ilk etabı hizmete açıldı.Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinin nüfusu kadar yani 10 bin mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 1.500 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat taşındı. 1 milyon 500 bin metreküp beton döküldü. 200 bin ton demir kullanıldı.Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor .Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim 2024'te yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa edliiyor. Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor