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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Yeni tabancasını denerken odun kesen komşusunu öldürdü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yeni tabancasını denerken odun kesen komşusunu öldürdü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşayan Perihan Dikbaş'ın (58), geçen pazartesi günü evinin önünde odun kestiği sırada başına maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıktı. Olay sırasında Dikbaş'ın komşusu Osman Yılmaz'ın (52) evinin bahçesinde 4-5 el ateş edildiğini belirleyen jandarma, Yılmaz'ın yanında yine komşuları olan Hidayet Öztürk (72) ve Mehmet Kumaş'ın (86) da bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Öztürk ifadesinde, yeni aldığı tabancayı arkadaşlarına gösterdiğini, bu sırada Kumaş'ın denemek için havaya ateş ettiğini ve yorgun merminin de Perihan Dikbaş'ın başına düştüğünü anlatarak, durumu fark edince hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istediğini söyledi.



Mehmet Kumaş da suçunu itiraf etti. Öztürk'ün evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 346 fişek, 7 şarjör ele geçirildi. Vakfıkebir Adliyesi'ne çıkarılan 3 şüpheliden Yılmaz ve Öztürk savcılıktan serbest bırakıldı. Yaşı ve hastalığı dikkate alınarak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Kumaş ise itiraz üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Maganda kurbanı olan 2 çocuk annesi Perihan Dikbaş, Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

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Yeni tabancasını denerken odun kesen komşusunu öldürdü
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