Yeni trend ‘tırmanış’ arkadaşı

Çin'de tırmanışa gidenler arasında sosyal medya üzerinden parayla arkadaş tutma trendi gittikçe popülerleşiyor. Çince'de "tırmanışa eşlik etmek" anlamına gelen "pei pa" adıyla da anılan trendde, erkekler sosyal medya üzerinden profiller açarak belirli bir ücret karşılığında tırmanışçılara arkadaş oluyor. Trend ile ilgili hashtag'ler sosyal medyada 100 milyondan fazla görüntülendi. Kullanıcılar, bu platformlarda boyları, yürüyüş deneyimleri ve fitness seviyeleriyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Genelde tırmanış başına 200 ila 600 yuan (yaklaşık 1000 ila 3 bin TL) talep ediyorlar. Tırmanış arkadaşları, gezi sırasında eşlik ettikleri kişilere şarkı söylüyor, fıkra anlatıyor, müzik çalıyor ya da onların çantalarını taşıyor.