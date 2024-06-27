Yenibosna metrobüs üst geçidinde 75 günlük çile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce duyurduğu Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidindeki yenileme çalışmalarını dün itibarıyla başlattı. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı. Yenileme çalışmalarının 75 gün süreceği belirtilirken, bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.