Yeniden ibadete açılan Kariye Camii’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve yeniden hizmete açılan Kariye Camii'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Camiyi ziyaret eden yabancı turistler yapıdaki mozaiklerin korunmasının önemli olduğunu ve güzel bir resterasyon yapıldığını belirterek çok beğendiklerini dile getirdiler.

Binayı gezen turistler tarihi binanın korunmasının ve içindeki mozaik figürlerin güvenceye alınmasını görmekten çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Açılış sonrası vatandaşlar Kariye Camii girişindeki mozaikleri ve fresklerin, İncil'de bile olmayan bazı sahneleri kapsadığını belirterek Hristiyanlık tarihi için çok önemli bir yapı olduğunu burada şükür namazı kılmaktan dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler.

Camide şükür namazı kılan Musa Tombul da şunları söyledi: "4 yıldır bekliyordum burasının açılışını, bugüne nasip oldu. İlk olarak da 'Ya Rabbi zalimi, zalime musallat eyle. Ümmet-i Muhammed'i mansur ve muzaffer eyle' diye dua ettim. İnşallah kabul olur. Bu duaya insanlığın ihtiyacı var. Böyle bir mekanda bu duayı etmeye müşerref oldum. Böyle bir mekan bizim için büyük kazanç."

Kariye Camii'nin yeniden açılışının ardından Fatih Belediyesi de ziyaretçilere ikramlarda bulundu.