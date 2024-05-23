Yer Adana: 2 gündür kayıptı, bakın nerede ortaya çıktı

Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün bulunamadı. Bölgede çalışmalarını sürdüren Adana AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede, arazide Adem Süzgün'ü uyurken buldu. Adem Süzgün, tarlada çalışırken içki içtiğini ve etkisiyle nereye gittiğini bilmediğini ifade etti.