Yer Adana: Seyhan Nehri’nin kenarında ilginç görüntü!

Düşme olaylarına karşı korkulukların yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktaran Balaban, "Burada gerçekten ciddi bir çaba sarf edilmiş. Demir profiller spiralle kesilmiş. Bilinçli, tasarlanarak yapılmış bir olay. Burada genelde uyuşturucu temin etmek isteyenler bu tip hırsızlık olayları gerçekleştiriyorlar ancak bu sefer yüklü miktarda çalınmış. Mahalle sakinleri böyle olaylara duyarlı fakat kış olduğu için evde pencereleri ve balkonları kapalı, ses duymamış, görmemiş olabilirler. Olan vatandaşlara oluyor, vatandaşların cebinden çıkıyor. Allah korusun, burada çocuklar var, yürüyüş yapanlar var. Düşme olasılıkları çok yüksek. Emniyetten biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.