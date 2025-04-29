Yer Adana: Yanan dairede ceset bulundu! Komşudan kan donduran itiraf!

CİNAYETİ İTİRAF EDİP, 'O BENİM DOSTUMDU' DEDİ

Emniyete götürülen Miraç Mirza, ilk sorgusunda olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Tekrar sorguya alındığında cinayeti itiraf eden Mirza, Mustafa Özkan'ı öldürdükten sonra 3 farklı odadaki mobilyalara gaz yağı döküp, ateşe verdiğini anlattı. Mirza, ifadesinde, "O akşam evde otururken, Mustafa beni kahve içmeye çağırdı. Bir süre oturup, sohbet ettik. Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dedi.