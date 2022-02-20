Yer Balıkesir: Kayıp balıkçıdan acı haber...

Osman Arı'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Dalgıçların da katıldığı aramada Arı'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyaya çıkardı.