Yer Bursa: Meslek lisesinden 1 milyon TL’lik hırsızlık!

Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi. Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.