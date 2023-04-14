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Giriş Tarihi: 14.4.2023 17:12 Son Güncelleme: 14.4.2023 17:13

Yer Denizli: 22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü kelepçelendi!

Denizli Pamukkale'de, kendisini hırsızlıkla suçlayan Mustafa Öztürk'ü (55) öldürmekten 22 yıl hapis cezasıyla aranan Bülent Çakan (45) jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı. Çakan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Yer Denizli: 22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü kelepçelendi!

Pamukkale ilçesinde bar işleten Mustafa Öztürk'ün evinden 11 Ocak 2015'te hırsızlık yapıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine Öztürk, Pamukkale Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Öztürk, evinin yakınına geldiğinde karşılaştığı Bülent Çakan'ı iddiaya göre hırsızlıkla suçladı. İkili arasında tartışma çıktı, çevredekilerin de araya girmesiyle ayrılıp, uzaklaştılar. Ancak, daha sonra av tüfeğini alarak mahalleye dönen Çakan, Öztürk'ü ateş ederek göğsünden yaraladı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Çakan, tutuklandı. Geçen yıl cezaevinden tahliye edilen Çakan cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çakan'ı Pamukkale Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün söz konusu eve operasyon düzenleyip, Çakan'ı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakan, tutuklandı.

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Yer Denizli: 22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü kelepçelendi!
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