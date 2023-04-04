Yer İstanbul: Kendini polis olarak tanıttı, tam 17 bin dolar çaldı!

OLAYI PLANLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Bunun üzerine şahıs motosikletin arkadaşı S.B.'de olduğunu söyledi. Nijeryalı adamın iş ortağı T.Ç.'nin arkadaşı olan S.B., bir süre sonra bulundukları yere geldi. Şahsı gören polis, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ile aynı eşkal ve giyimde olduğu görünce onu gözaltına aldı. T.Ç. ve S.B. olayı planlayarak yaptıklarını itiraf ederken, olay sonrası S.B.'yi almaya gelen şahsın ise M.Ç. olduğu belirlendi.