Yer Kastamonu: Ahşap evde yangında 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Hayriye Çelik'in cesedine ulaşıldı. Mustafa Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köylülerden Cemal Altın, yangının çatıda başladığını belirterek, "Yangın yerine geldiğimizde çatıyı tamamen sarmıştı. Güneş enerjisinden ya da elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi.