Haberler Yaşam Haberleri Yer Kırşehir: 2 gündür aranıyordu! Cinayet itirafı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 2.8.2022 17:10

Yer Kırşehir: 2 gündür aranıyordu! Cinayet itirafı kan dondurdu!

Boztepe ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan besici Hamdi Aydoğan'ın (30), para meselesi nedeniyle tartıştığı Bayram Erdoğdu (30) tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydoğan'ın cesedi boş arazide bulunurken, cinayet şüphelisi Bayram Erdoğdu gözaltına alındı. Erdoğdu'nun cinayet itirafı kan dondurdu...

DHA
Yer Kırşehir: 2 gündür aranıyordu! Cinayet itirafı kan dondurdu!

Boztepe ilçesi Uzunpınar köyünde yaşayan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli yapılan aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş bir arazide ölü bulundu. Aydoğan'nın boğazında ip izine rastlandı. Hamdi Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk otopsi raporunda Aydoğan'nın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Erdoğdu'nun İlçe Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde, "Hamdi Aydoğan ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan ticareti yapıyorduk. Aramızda alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yanımda bulunan iple kendisini boğarak öldürdüm" dediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi! Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak
Kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi, yeni düzenleme nasıl olacak? İşte Kabine sonrası öne çıkan başlıklar...
Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilmişti: Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik"
KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2022 KPSS sonuçları sorgulama
MasterChef’te ilk finalist kim oldu, hangi yarışmacı? Dün akşam MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? (1 Ağustos 2022)
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para sorusuna net cevap!
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI || Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kırşehir: 2 gündür aranıyordu! Cinayet itirafı kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA