Yer Ordu: 10 yaşındaki Gizem Çakmak denizde boğuldu...

EL ELE TUTUŞUP, İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR



Sahildekiler de suya girip el ele tutuşarak insan zinciri oluşturup Gizem'i aradı. Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın halde bulunarak, sudan çıkartıldı. Ambulansa götürülen Gizem Çakmak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklarda 2'sini kurtaran Köse Erkal, "Burada tatil yapamaya geldik. Bugün de yüzmeye gelmiştik. Buraya geleli 40 dakika oldu olmadı, imdat çağırısı duydum. Koşarak denize girdim, baktım 3 çocuk denizde çırpınıyor. 3'üncü çocuğu sonradan fark ettim. Birini getirdikten sonra, diğerini almaya giderken fark ettim ki 3'üncü bir çocuk var. Tekrar girip almak istedim, mümkün değildi. Gözden kayboldu. Birkaç kere dalıp baktım, göremedim. Zaten kendim de bitmiştim. Bitkin bir şekilde attım kendimi kenara" dedi.