Yer Sakarya Karasu: Denizde kaybolduğunu düşünmüşlerdi! Görünce sevinçten ağladılar!

Sahilde görevli cankurtaranlar hem sahilde hem karada arama çalışması başlatırken, aile de endişe içerisinde grevlilerden gelecek haberi beklemeye başladı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Kökçan, sahilde yürürken bulundu. Cankurtaranlar, buldukları Kökçan'ı ailesinin yanına getirdi. Karşılarında çocuklarını görünce sarılan aile sevinç gözyaşı döktü.