Yer Şişli: Rezidansta uyuşturucu satan torbacı yakalandı!

Rezidansa giren şüphelinin polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rezidansın güvenlik görevlisine bir şeyler soran şüphelinin polisi görünce kaçmaya çalışması ve yakalanması yer alıyor.

Polisin gözaltına aldığı M.T.'nin üzerinden 1,8 gram kokain, 3 torba halinde toplam 6.6 gram marihuana ve 2 bin lira para ele geçirildi. M.T.'ye "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı...