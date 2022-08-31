Yer Sultangazi: Minibüste mahsur kalan hırsıza dayak!

"KOMŞUMUZ 'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDI"



Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Saffet Bozer, "Sabah 06.30 ila 07.00 arası içinde üç kişinin bulunduğu bir araç sokağa gelerek, park halindeki minibüsün yanında durmuş. Daha sonra bu üç kişi, minibüsü kapısını açarak, içindeki malzemeleri geldikleri araca yüklemeye başlamışlar. Bu sırada komşumuzun biri görüp, 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Sesi duyan hırsızlardan ikisi geldikleri araca binerek kaçıyorlar. O ara malzeme çaldıkları minibüsün arka kapısı kapanıyor, hırsızın bir tanesi içeri de kalıyor. İçeride durunca sanırım nefes alamadı, aracın camlarına vurmaya başladı. O arada da araç sahibi ve bazı komşular aşağı iniyor. Bu sırada hırsız, minibüsün arka camını kırıp, atlayarak kaçmaya çalıştı. Darp edildiğinden haberim yok. Biz aşağı indiğimizde adam kaçıyordu" dedi.