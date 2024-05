Yer Üsküdar: Tünel kapatan magandalara 6 bin 210 lira ceza!

HER SÜRÜCÜYE 2 BİN 70 LİRA CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Çamlıca Tüneli'nde konvoy halinde trafik akışını engelleyen ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 JST 41 plakalı araç sürücüsünün E.T., 06 TYL 53 plakalı araç sürücüsünün O.N.Y., 34 KLS 113 plakalı araç sürücüsünün ise, A.T. olduğunu tespit etti. Sürücülere ayrı ayrı, 'Trafikte kol ve grup halinde araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira, 'Tünellerde duraklamak' maddesinden 690'ar lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690'ar lira olmak üzere toplam 6 bin 210 lira trafik idari para cezası uygulandı...