Yer Yalova: Devre mülk vurgununda yeni gelişme!

EMLAK FİRMASI KURMUŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; soruşturma aşamasında 64 mağdura ulaşıldığı, örgütün bu kişileri 9 milyon TL dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi. Genişletilerek yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü liderinin örgüt üyesi bir kişi üzerinden emlak firması kurduğu belirlendi. Bu firma aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri paylaştığı da aktarıldı.



MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE

Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan Taburlu'nun (30) sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Taburlu'nun Çırağan Sarayı'nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Taburlu'nun mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.



İTİRAZ SONRASI 5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Taburlu, Mustafa Erdem (30) ile Mehmet Zemin Gökçe (32) tutuklandı; 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli, dün yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.