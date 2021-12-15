Yer: Zeytinburnu! Saniyeler içinde elektronik ekranı çaldılar

Zeytinburnu'nda şoke eden olay, 10 Aralık Cuma günü, saat 05.00 sıralarında, Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde park halindeki otomobilin yanına gelen 2 kişiden biri, önce camı kırdı, daha sonra sırtıyla bastırarak camın dağılmasını sağladı.

Aracın içine giren hırsız, elektronik ekranı yerinden söktü. Daha sonra hırsızlar olay yerinden kaçtı. Sabah işine gitmek için otomobilinin yanında gelen otomobil sahibi, aracın camının kırık olduğunu fark etti. Soyulduğunu anlayan araç sahibi, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanında gelen hırsızlardan biri yanında getirdiği aletle camı kırıyor. Camın dağılması için ise sırtıyla bastırıyor. Kırdığı camdan içeri giren hırsız, elektronik ekranı çalıyor. İki hırsız daha sonra hızla uzaklaşıyor.

