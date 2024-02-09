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Giriş Tarihi: 9.2.2024 12:57

Yer Zonguldak! 900 bin TL’lik kablo çaldılar: 3 şüpheli tutuklandı!

Zonguldak’ta 3 şüpheli, bir enerji firmasından 900 bin liralık kablo çaldı! Jandarma ekiplerinin takibiyle hepsi yakalandı, tutuklandı.

DHA
Yer Zonguldak! 900 bin TL’lik kablo çaldılar: 3 şüpheli tutuklandı!

Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde 29 ile 31 Ocak tarihleri arasında ve 2 Şubat'ta enerji firmasından enerji nakli için kullanılan elektrik kabloları ile bakır kablolar çalındı.

Firma yetkililerinin ihbarıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) incelemelere başladı. Çalınan kabloların yaklaşık değerinin 900 bin lira olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrolle serbest kalırken, A.D., E.D. ve D.D. tutuklandı.

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Yer Zonguldak! 900 bin TL’lik kablo çaldılar: 3 şüpheli tutuklandı!
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