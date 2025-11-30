Yereldeki gücümüz bölge muhabirlerimiz

Uzun yıllar yayınladığımız SABAH Güney eki ile bölgenin nabzını tutan Adana Bölge Temsilciliği yine araştırma haberleri ve köşe yazılarıyla bölgede etkinliğini sürdürüyor... Eskisi gibi kalabalık olmasak da misyonumuzda bir değişiklik olmadı… SABAH Türkiye'nin en güçlü markası olmayı sürdürüyor. Okurların tek taraflı bilgilenmesinin önüne geçiyor... SABAH olmasa malum gazetelerden tarihin en büyük yolsuzluk haberlerini Türkiye duyamayacaktı. Bölgenin polis-adliye ve ekonomi haberlerini büromuz derleyip toparlıyor ve okurun bilgisine sunuyor... 6 Şubat depreminin kahreden görüntülerini, muhabirlerimiz Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu hazırladıkları haberlerle okurlamıza ulaştırdı. Adana matbaasıyla aynı binada faaliyet gösteriyoruz... Adana'da Gültekin Mındık yönetimindeki matbaada basılan gazeteler buradan bölgedeki 25 vilayete ulaştırılıyor... Sabaha karşı yola çıkan Bahittin Özdem yönetimindeki Turkuvaz Dağıtım kamyonları yaz-kış demeden sabahın en erken saatlerinde gazeteleri sizlere ulaştırıyor... Bölgemizin nabzı, Çarşamba ve Perşembe günleri SABAH'ta, Cuma günleri de TAKVİM gazetesinde yayınlanan köşe yazılarımda atıyor...23 Nisan 2003'te adım attığım SABAH Gazetesi'nde 23 yılımı geride bıraktım. Gazetem sayesinde, yaptığım haberlerle yüzlerce insanın hayatına dokunmanın gururunu yaşadım. Zamanımın büyük bölümünü geçirdiğim SABAH ikinci evim oldu.16 yıldır SABAH ailesinde olmanın gururunu yaşıyorum. Haksızlık karşısında durarak doğruları ortaya çıkaran SABAH sayesinde binlerce vatandaşın mağduriyetten kurtulduğuna şahit olmuş bir gazeteciyim. Bu duygu paha biçilmez...Ülkemizin en iyi gazetesi SABAH'ta, 24 yıldır kesintisiz bir şekilde önce muhabir ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır'da temsilci olarak görev yapıyorum. Okurlarımıza Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaşanan gelişmeleri, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışımızla ulaştırmaya çalışıyoruz. SABAH, dün olduğu gibi yarın da güçlü Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı sürdürecektir.1991'de Gazetecilik öğrencisiyken çalışmaya başladığım Turkuvaz Medya Grubu'nda 35 yılı geride bıraktım. Başka hiçbir kuruma gitmeden yine SABAH'ta emekli olan ender basın emekçilerinden biriyim. Bugüne kadar gazete manşetlerine taşıdığım haberlerle katıldığım birçok yarışmadan sayısını benim de hatırlamadığım çok sayıda ödülle döndüm. Tarihe Türkiye'nin en iyi Gazetesi, SABAH çatısı altında tanıklık etmenin hazzını ve gururunu yaşadım, yaşıyorum. İyi ki varsın SABAH...22 yıllık meslek hayatımın büyük bölümü SABAH'ta geçti. 2011 yılında kapısından içeri girdiğim gazetemde 14'üncü yılımı doldurdum. Meslek hayatımın en büyük bölümü SABAH'ta geçtiği için ikinci evim olarak nitelendiriyorum. Birçok yarışmada burada yaptığım haberlerle ödül aldım. SABAH çok köklü bir basın kuruluşu. Bana aynı zamanda adeta bir okul oldu. Hem deneyim kazandım hem de mesleki açıdan kendimi geliştirdim. Sabah ailesine bana kattıkları için çok teşekkür ederim.SABAH'a ilk adımımı attığımda gazetecilik yapıp yapmama konusunda bir yol ayrımındaydım. Ya akademik hayata yönelecek ya da gazetecilik yapmaya devam edecektim. Bir arkadaşımın vesilesiyle gelen teklifi 'Birkaç ay çalışır, olmazsa bırakırım' diyerek kabul etmemin üzerinden 20 yıl geçti. 40 yıl önce 'Türkiye'nin en iyi gazetesi' sloganıyla yayın hayatına atılan SABAH, aradan geçen zaman içinde sürekli zirvede olarak, çalışanlarıyla birlikte büyüyerek "Türkiye'nin En İyi Gazetesi" olarak yayın hayatını sürdürüyor.Benim bu büyük ailenin bir parçası oluşum 2012'ye dayanıyor. Gazeteciliğin ne olduğunu, bir haberin nasıl yoğrulduğunu SABAH'ın haber mutfağında öğrendim. Depremde Kahramanmaraş'a ilk ulaşan gazeteci oldum. SABAH, doğru ve teyitli bilgileri kamuoyuna ulaştırdı. Şanlıurfa'da 7 köy okuluna kütüphane kuran Yıldız Öğretmenin haberi, yüzlerce öğretmene ilham oldu ve Türkiye genelinde bir "kütüphane seferberliği" başladı. Kayseri'de, 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın cesedini bir kuyuda bulduk ve olayın bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Her sabah, SABAH Gazetesi bayilerde yerini aldığında, ilk günkü heyecanla çıkan haberimi okumak tarif edilemez bir mutluluk.Türk basınının ulu çınarı SABAH'ta tam 16 yılım geçti. 16 yıldır Antalya'da bölgenin gözü, kulağı, sesi oldum. Bir muhabirin hayatında bazı anlar vardır ki, yalnızca bir haber değildir; tarihin kendisidir. Dünyanın ilk rahim naklinin yapıldığı o operasyon günü. Derya Sert'in adını ilk kez duyduğumda hissettiğim heyecanı unutamam. Yine Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ve ilk çift kol nakli yapılan Cihan Topal... Rahim nakline ilişkin haberimiz sadece Türkiye'de değil, dünya medyasında da geniş yer buldu. Nakil sonrasında dünyaya gelen ilk çocuğun hikâyesi küresel bir yankıya dönüştü. Röportaj yaptığım hocaların yurt dışından arayan meslektaşlarıyla konuşmalarına şahit oldum. "Haberi SABAH yazmış, biz de oradan gördük" diyorlardı. SABAH yalnızca Türkiye'nin sesi değil, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Ve ben, o pencereden ülkemin başarılarını anlatmanın gururunu her seferinde yeniden yaşadım.SABAH'ta muhabir olarak başladığım günden bugüne 4 yıl geçti. Benim sadece 4 yıl habercilikte katkı sunduğum SABAH, tam 40 yıldır millet iradesinin, özgür gazeteciliğin öncüsü olarak yoluna devam etmekte. SABAH 40 yıl önce yola çıktığında Türkiye hala 12 Eylül darbesinin demokrasi üzerindeki baskısını yaşıyordu. Türkiye'de demokrasinin yeniden vücut bulmasında tarihi bir katkı sunmak üzere milli iradeyi savunan SABAH'la Türkiye nice 40 yıllara gidecektir.Türk basının 'Amiral Gemisi' SABAH'ta 18 yıldır Doğu Karadeniz bölge temsilcisi ve muhabir olarak görev yapmaktan onur duyuyorum. SABAH, nice 40 yıllarda güçlü Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayı sürdürecektir. Hep birlikte nice 40 yıllara... İyi ki varsın SABAH...Böylesine köklü ve güçlü bir kurumun parçası olmak, benim için hem onur hem de değerli bir tecrübe oldu. SABAH, yalnızca haberin doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasını değil, aynı zamanda birlik ve aidiyet duygusunu da güçlü biçimde hissettiren bir yayın kuruluşu. Habercilik anlayışındaki sorumluluk bilinci, memleket sevgisi ve toplumsal değerlere bağlılığı ile Türk basınında müstesna bir yere sahip olan gazetemin geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine inancım tam.SABAH'ta 5 yıldır Konya Büro Şefi olarak görev yapıyorum. İlk sayısından bu yana dürüst ve tarafsız yayıncılık anlayışını devam ettiren SABAH, özel haberleriyle de okuyucuların yanı sıra tüm medyanın da dikkatini çekmeyi başarmış dev bir çınar olarak basın camiasındaki yerini her geçen gün sağlamlaştırıyor. Gazetemizin başarısını daha da ileriye taşıyacağız.