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Giriş Tarihi: 28.3.2023 19:16 Son Güncelleme: 28.3.2023 20:26

Yerli patates tohumları çiftçilerle buluştu

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates tohumları ‘Levetbey’ ve ‘Onaran2015’ ekim için çiftçilere teslim edilmesine başlandı.

Hayrettin YENEL
Yerli patates tohumları çiftçilerle buluştu

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates tohumları çitçi ile buluşturulmaya devam ediyor.Niğde'de faaliyet gösteren Patates Araştırma Enstitüsü yerli ve milli olarak geliştirdiği patates tohumlarının sertifikasyon işlemleri tamamlananları üretici ve çiftçilerle buluşturmaya devam ediyor.Yerli ve milli imkânlarla yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ardından bu yıl üretimleri tamamlanan patates çeşitleri 'Levetbey' ve 'Onaran2015'cinsleri ekim için çiftçilere verilmeye başlandı.

'LEVETBEY' VE 'ONARAN2015' ÇİFTÇLERE VERİLMEYE BAŞLANDI

Konu ile ilgili olarak Aktaş Patates depolarında yerli ve milli patates tohumları Leventbey ve Onaran2015 çeşitleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yerli ve Milli Patates tohumlarını geliştiren Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak geliştirilen 2 çeşit patatesin çiftçilerin ekimine hazır hale getirildiğini açıkladı.

Her bir çeşit için 10 – 12 yıl geliştirme aşamasının ardından 6 yıllık bir süreç sonunda da sertifikasyon işlemi yapıldığına dikkat çeken Pırlak şunları söyledi:"Türkiye'nin tek Patates Ar-Ge araştırma enstitüsü olup şu ana kadar 10 yerli ve milli patates çeşidi geliştirdi. Geliştirilen patates çeşitlerinden 8 tanesinin özel sektöre devri gerçekleştirildi. Şu bu günde 2 adet yerli ve milli tohumluk çeşitlerimizin üretimleri gerçekleştirerek çiftçilerin hizmetine sunulmuştur. Sertifikasyonları tamamlanan Levent Bey ve Onaran2015 adlı iki yerli ve milli çeşidimiz Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygundur. Çeşitlerin en önemli özelliklerinden biri de depolama sürecinin uzun olması nedeniyle bu özelliği ile ön plana çıkıyor. 8 Adet patates çeşidimizin sertifikasyon üretimleri devam ediyor. Bu çeşitlerinde tamamlanmasının ardından üreticinin tohumluk maliyeti önemli ölçüde düşecek. Bir çeşidin geliştirme aşaması ortalama 10 ile 12 yıl sürüyor. Bu aşamadan sonra çiftçimizin ekimini yapacağı hale gelmesi ise 6 yıllık bir sertifikasyon işleminin ardından gerçekleşiyor. Bu gün üretime sunulan iki çeşit de 6 yıllık sertifikasyon işlemini tamamlamış yerli ve milli çeşitlerimizdir. "

ÜRETİM HER YIL İKİYE KATLANARAK DEVAM EDECEK

Yerli ve Milli olarak geliştirilen Leventbey ve Onaran2015 adlı iki patates tohumunun üretim hakkını alan firma yetkilisi Kemal Bengi ise " Firma olarak 5 çeşidin üretimini gerçekleştirdik. Yıllık 400 ila 500 ton tohum üretme kapasitesine sahibiz. Bu üretim her yıl ikiye katlanarak devam edecek. Yerli ve milli patates tohumları ithal ürünlerden daha çok verim veriyor. Ürettiğimiz yerli ve milli patates tohumu çeşitlerimiz için üreticilerimizi bekliyoruz. " dedi.

10 YERLİ TOHUMUN SERTİFİKASYON İŞLEMİ TAMAMLANDI

Türkiye'nin tek yerli ve milli patates tohumu gerçekleştiren kurumu olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü şu ana kadar 10 yerli ve milli tohum geliştirerek sertifikasyon işlemleri tamamladı. Son olarak çiftçi ile buluşturulan Leventbey ve Onaran2015 çeşitleri de bu yıl üretimleri gerçekleştirilecek ve sofralarla buluşacak.

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