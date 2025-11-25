Yerlikaya’dan 25 Kasım mesajı! “Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET TOPLUMA VURULMUŞ BİR DARBE"

Yerlikaya, kadına yönelik her türlü şiddet, kötü muamele ve ayrımcılığın "toplumun vicdanına, devletin adalet anlayışına ve medeniyetin değerlerine vurulmuş bir darbe" olduğunu belirterek, konuyu sadece bir güvenlik başlığı olarak değil, insan onurunu ve toplumsal vicdanı koruma meselesi olarak ele aldıklarını ifade etti.

"HİÇBİR İSTİSNA YOKTUR"

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Yerlikaya, "Bu mücadelede hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir istisna yoktur. Ne adalet duygusundan, ne vicdandan, ne de insanlık onurundan bir adım dahi geri atmayacağız" dedi.

"KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir" diyen Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Daha güvenli ve huzurlu bir gelecek mümkün" ifadelerini kullandı.