Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangınında görev yapan "alev savaşçıları", söndürme çalışmaları sırasında "Yeşil Vatan" için verdikleri fedakâr mücadeleyi anlattı. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde 7 Eylül'de başlayıp, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek Silifke ilçesinin bazı mahallelerine kadar yayılan ve önceki gün kontrol altına alınan orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Farklı kentlerden Mersin'e gelerek alevlere karşı mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almanın sevincini yaşıyor. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Ali Hayber Koçan, yangın bölgesine destek çağrısı alır almaz yola çıktıklarını söyledi. Bölgeye ulaştıklarında yoğun dumanlarla karşılaştıklarını anlatan Koçan, "Yangın bayağı büyümüştü. Evlerin olduğu bölgeye sıçramıştı. Şartları gözetmeksizin direkt müdahaleye başladık. Söz konusu 'Yeşil Vatan' olduğu için canımızı seve seve o mücadelenin içine kattık. Gözümüz hiçbir şeyi görmedi. Orman işçileri olarak memleketimizin ve devletimizin zarar görmemesi için elimizden gelen en güçlü çabayı gösterdik. Farklı kentlerden gelenler oldu. Büyük bir mücadele vardı. Yangını kontrol altına aldığımız için çok mutluyuz. Hiçbir yeri yanmış halde bırakmayız. Yeniden fidanlaştırma ve yeşillendirme yaparak memleketimize güzellikler katacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.Osmaniye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Ali Yıldız da "Bir taraftan yangını söndürürken diğer tarafından alevler aracımıza ulaştı. Üstümüze bindi. Şoför arkadaşımız arkasına, biz de ön tarafa su sıktık. Aracımızı yanmaktan kurtardık" ifadelerini kullandı. Yıldız, ormanların hem doğaya hem de canlılara "nefes" olduğunu, yangını söndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Burdur Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan orman muhafaza memuru Emre Erdoğan ise yangında tüm ekiplerin omuz omuza mücadele ettiğini dile getirerek, "İlk geldiğimiz sırada şiddetli alevler vardı. Alevlerin içine girdik. Nasıl yapacağımızı düşündüğümüz de oldu ama elimizden geleni yaptık. Sonunda başardık" diye konuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlisi Nuh Okur ise yangın sahasında zor anlar yaşadıklarına işaret ederek, alevleri söndürmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiyeci Adnan Güneri de yangına karşı büyük bir mücadele sergilendiğinin altını çizerek, "Alevler sahile kadar inmişti. O ateşin sıcaklığını hissediyordum. Biz de konumumuzu aldık. Su takviyemizi yaptık. Ekip arkadaşlarımla mücadeleye devam ettik" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ulaş Koyunsatan ise zorlu hava koşullarına rağmen alevlere göğüs gerdiklerine dikkati çekerek, "Yangın alanına ilk gittiğimizde ateşin içindeki canlıların acısını hissetmiş gibi olduk. Çok acı bir durumdu. Korku dolu anlarımız oldu. Yangın tünelleri sardığı zaman yolun diğer tarafına geçiyorduk. Tünelin üstü tamamen alevlerle kaplıydı. Kendi hayatımızdan vazgeçtik. Çok şükür elimizden geleni yaptık, kurtardık. Vatandaşların canına da malına da zarar gelmesine izin vermedik. Çok gururluyum" diye konuştu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 8 personelin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.Öte yandan Muğla Dalaman'da önceki gün maytap ile orman yakan şüpheliler, jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesinde, maytapları, aracın camından dışarıya atarak yangına sebebiyet verdiklerini itiraf etti.