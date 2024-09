Yeşil vatan için 7/24 nöbetteler

Her sene, özellikle yaz döneminde olduğu gibi bu sene de orman yangınlarıyla mücadele tam kapasite devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM), görev yapan Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopter pilotu Mehmet Aktoz, yangınlarla burun buruna verdiği mücadeleyi SABAH'a anlattı.Yangınlara gerek karadan gerek havadan müdahale ederek yeşil vatanı savunan kahraman pilot Aktoz, canı pahasına alevlerle havadan müdahale ederek yangının seyrini doğrudan etkiliyor. Muğla Marmaris'te görev yapan ve yakın çevredeki tüm yangınlarda görev alan Aktoz, "Özellikle büyük Marmaris yangınında görev aldım. Bizim için korku diye bir şey yok. Ben 8 yıldır OGM bünyesinde cephede savaşır gibi yeşil vatanı savunuyorum. Bizim için cephe ormanlarımız, düşman ise alevlerdir. O nedenle korkmadan canla başla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeşil vatanı korumak için korkuya yer yok" diye konuştu.Yangınlara geç müdahale edildiği haberleri hakkında konuşan Aktoz, "Yangın bir yerde başlıyor ve rüzgarın etkisiyle bu yayılabiliyor. İnsanlar da her yangının üzerinde helikopter görmek istiyor. Ama o sırada belki hava araçları su almaya, yakıt almaya gidiyor. Her helikopterin havada kalma süresi var. Orada herkes işini bilerek yapıyor. Stratejik bir yol izleniyor. Ama çok fazla spekülasyonlara da maruz kalıyoruz. Bizler yangınla burun burunayken insanların yangına müdahale edilmediğini söylemesi elbette bizi üzüyor. Ama biz işimizi layığıyla yapıyoruz. Vicdanımız rahat" ifadelerini kullandı.Kullandığı Mİ-8 tipi helikopterin 2 buçuk ton su atma kapasitesine olduğu bilgisini paylaşan Aktoz, "Yangın çıktığında her taraf duman altı oluyor ve haliyle zehirlenme riski de çok yüksek. Riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. Biz yangın söndürme helikopterleri olarak yangının ilerleme yönüne doğru çalışıyoruz" şeklinde anlattı.