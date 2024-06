Yeşil vatanın muhafızları göreve hazır

Türkiye'nin en riskli bölgeleri Antalya ve Torosların akciğerleri ormanları korumak için ateş savaşçıları göreve hazır. Sezon öncesi helikoptere biniş ve atlama, halatla tırmanma, yangına müdahale, uçakların 100 metreye kadar alçalarak alevlere su atması provaları yapıldı. Kent genelinde 101 ekip toplam 501 kişi, 2 milyon 50 bin hektar alanı yangınlara karşı koruyor. Bu alanlarda 101 adet arazöz, 30 adet su ikmal aracı, 40 adet ilk müdahale aracı, 40 gölet ve 49 kulede yangına duyarlı radarlar ile 24 saat aralıksız her an her şeye hazır teyakkuzda bekliyorlar. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin havanın "Antalya'yı ziyarete gelen misafirlerimize ve turistlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Ormanlara cam ve plastik gibi kolaylıkla tutuşabilecek atıkları atmamamız ve ormanlarımızın içinde ve yakınında ateşli piknik yapmamamız gerekiyor. Bu konuda Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Tarım sektörü ile uğraşan vatandaşlarımız ormanlarımızın yakınlarında kesinlikle ateş yakmamalıdır." dedi.Olası bir yangın durumunda ekiplerin 15 dakika içerisinde müdahale edebilecek. 51 adet ilk müdahale aracı, 113 adet arazöz, 39 adet SİHA, 6 uçak, 1 İHA, 10 helikopter, 10 treyler, 8 ekskavatör, 15 adet dozer, 15 adet greyder, 1279 işçi, 143 ayrı noktada olası bir yangına karşı yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edecek şekilde hazır bulunuyor.