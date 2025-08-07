Yeşilay bağımlılıkların Türkiye’ye maliyetini açıkladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sebep oldukları hastalıklar sebebiyle milyonlarca insanın hayatını etkileyen ve milyarlarca liralık kayba nede olan sigara, alkol, şans oyunları ve uyuşturucu bağımlılığının ülke ekonomisine etkilerini çok yönlü biçimde ele alan "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı bir araştırma raporu hazırladı. Raporda, bireysel harcamalar, sağlık giderleri, kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve iş gücü kayıpları gibi birçok alanda hesaplanan veriler, bağımlılıkların ülke ekonomisine yıllık maliyetinin oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu ile birlikte Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıyla raporu kamuoyuyla paylaştı.

"İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEY BAĞIMLILIK"

Bir insanın bir toplumun başına gelebilecek en kötü şeyin bağımlılık olduğuna dikkat çeken Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bir insan bağımlı olduğunda kendi içine bir düşman yerleştirmiştir. O düşman her türlü onu yıkan, her türlü zarar veren kalıcı etkiler, zararlar bırakır. O yüzden hiçbir insan bu zararı, bu sıkıntıyı yaşamasın istiyoruz. Bununla alakalı mücadele ediyoruz. Ama mesele sadece bireysel bir mesele değildir. Bağımlı olan insan sadece kendisine zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda başta yakın çevresi olmak üzere topluma da bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek ciddi zararlar oluşturacak sonuçlara yol açabilir" dedi.

"TÜM ŞEHİRLERE HIZLI TREN VE ŞEHİR HASTANESİ YAPILABİLİR"

Sigara, Alkol, Şans oyunları ve uyuşturucu bağımlılığının Türkiye ekonomisine etkileri hakkında konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, "Türkiye bugün hepimizin bildiği gibi enerji ithal eden enerjide dış ülkelerden tedarikine muhtaç bir ülke. Yeterli doğal kaynağımız maalesef bulunmuyor. Bizim 2024 yılı itibariyle yurt dışından ithal ettiğimiz tüm enerji kalemlerinin Türkiye'ye maliyeti 65 milyar Dolar. Biraz önce ifade ettiğim bağımlılıkların ekonomik maliyeti ise 78 milyar Dolar. Yani aslında biz her yıl enerji ithalatına harcadığımız paradan daha fazlasını bağımlılık sektöründe farklı bağımlılık kalemlerinde maalesef harcıyoruz. Bunun dışında örneğin bu 78 Milyar Dolar yüksek hızlı tren yapımı için kullanılır ise 15 bin kilometre yüksek hızlı tren yapılabiliyor ve ülkemizin tüm şehirleri yüksek hızlı trenle birbirine bağlanabiliyor. Eğer bu 78 Milyar Dolar tam teşekküllü şehir hastanesi yapılmak için kullanılırsa ülkemizdeki tüm şehirlerde her birisi milyar dolarlara mal olan şehir hastaneleri inşa edebiliyoruz. Eğer bu 78 Milyar turizmimizin kalkınması, gelişmesi için kullanılacak olur ise en az bin tane antik kent ortaya çıkarılabilir ve Türkiye'nin turizm kapasitesi iki katına çıkarılabilir. Türkiye'de tüm gençlere on sekiz milyon öğrencimizin her birine bu rakamla her yıl tablet alınabilir, on binlerce derslik yaptırılabilir. Son yılların en büyük yıkımı olan doğal afet olan biliyorsunuz bir Maraş ve Hatay depremini yaşadık. Bu deprem sonrasında yapılan yüz binlerce konut altyapı, üst yapı, yollar, hastaneler, bunların toplam maliyetinin 100 Milyar Dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bizim burada bağımlılık ekonomisi, bağımlılığın ekonomik maliyetinde ortaya koyduğumuz rakam 78 Milyar Dolar yaklaşık her iki yılda bir, bir depremden daha fazla aslında bir maliyetten burada bahsediyoruz. O yüzden herkesin toplumun tüm kesimlerinin bağımlılıkla mücadeleyi bir de bu pencereden görerek yani Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, Türkiye'nin ekonomik çıkarları, milli çıkarlar açısından görerek de mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

SANAL KUMAR YÜZDE 40 BÜYÜYOR

Sanal kumara da dikkat çeken Ateş, "Yeşilay'ımızın Türkiye'de yüz yetmişten fazla danışmanlık merkezi var ve buralara insanlar danışmanlık almak için geliyorlar. Son zamanlarda Yeşilay danışmanlık merkezlerine en fazla gelen şikayet maalesef sanal kumar şikayeti. Bu kanayan ve büyüyen bir yaramız. Biz bunu maalesef rakamlarda da görüyoruz. Sektör yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sanal kumarın dolar bazında yıllık artışı yüzde 40'a ulaştı. Sanal kumar her yıl dolar bazında yüzde 40 büyüyor. 2024 verilerine göre, Türkiye'de kumar sektörünün ki bunun büyük bir yekününü sanal kumar oluşturuyor. Sanal kumarın yekünü değerli izleyiciler 40 Milyar Dolara ulaştı ve bunun da her yıl yüzde 40 arttığına dikkatleri çekmek istiyorum" açıklamasında bulundu.