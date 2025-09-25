Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılık meselesi geleceğimizi de etkiliyor

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri" kongresi dördüncü gün oturumlarıyla devam ediyor.

Kongrede, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ile Yargıtay 10. Ceza Daire Üyesi Harun Mert'in oturum başkanlıklarını yaptığını "Adli Toksikoloji ve Bilirkişilik" konulu panel düzenlendi.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, panelde "Dünyada Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay Modeli" konulu sunum yaparak, İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa "bağımsızlık seferberliği" başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin, insanların bağımsızlığı için mücadele eden kurum ve kuruluşlar olarak her sokağa her mahalleye girmek zorunda olduklarını belirten Dinç, "Her mahallenin büyükleriyle çalışmalar yapıyoruz. Sadece geçen ay şubelerimiz mahallelerde 4 bin 500 eczaneyi ziyaret ederek, bu çalışmaya ortak ettiler." diye konuştu.

Dinç, her yıl 10 milyon öğrenciye bağımlılıkla ilgili eğitim verdiklerini, üniversitede de öğrencileri yalnız bırakmadıklarını, 180 üniversitede Genç Yeşilayların çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye'nin her şehrinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) olduğunu, psiko-sosyal ve danışmanlık hizmeti verdiklerini anlatan Dinç, YEDAM'ı arayan 1 milyon 468 bin 321 kişiye psikologların cevap verdiğini vurguladı. Dinç, 86 bin 89 vatandaşın tedavi sürecine başladıklarını, 432 bin 604 seans yaptıklarını kaydetti.

"KUMAR BAĞIMLILIĞI TÜM BAĞIMLILIKLARI AŞMIŞ DURUMDA"

Dinç, alkol ve madde bağımlılığı ilk sırada gibi gözükse de kumar bağımlılığının çok arttığına dikkati çekerek, "Kumar bağımlılığı tüm bağımlılıkları aşmış durumda. Her türlü bağımlılıkla suç arasında ciddi bir ilişki var. Bağımlılık meselesi sadece insanlarımızın sağlığını değil, geleceğimizi, ekonomimizi de ciddi anlamda etkiliyor." diye konuştu.

Film ve diziler üzerinden gençlerin bağımlığa ikna edilmeye çalışıldığını vurgulayan Dinç, gençler üzerinde bağımlılık normalmiş gibi bir kültür oluşturulmaya çalışıldığını, buna karşı dikkatli olmak gerektiğini anlattı.

Son araştırmaya göre çevrim içi platformlarda yayımlanan dizi, film gibi yayınların yüzde 69'unda alkol, yüzde 40'ında tütün, yüzde birinde uyuşturucu gösterildiğini dile getiren Dinç, "Her durumda sıklıkla bağımlılık ürünlerini çocukların, gençlerin karşısına çıkartıp, normalleştirmeye çalışarak kültür oluşturma tehdidiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, kumarda yasal veya yasa dışı diye ayrım yapıldığına işaret ederek, "Yasa dışı kumar zararlıysa yasal kumar da aynı zarara neden oluyor. Onun için alkol ve sigara reklamı nasıl yasaksa kumar reklamlarının da yasak olması gerekiyor." dedi.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, panellerin sonunda konuşmacılara plaket verdi.