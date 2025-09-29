Yeşilay’dan “Türkiye Kumar Raporu”: Çarpıcı veriler eşliğinde çözüm önerileri sunuluyor

"KUMAR OYNAYANIN BAĞIMLI OLMA RİSKİ VAR"

Türkiye Kumar Raporu'nun danışmanlığını üstlenen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş ise kumar bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını belirtti. Altıntaş, "Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tarih boyunca var olan bu tehlike, online platformlarla birlikte daha da büyüdü. Alkol ve madde endüstrisinin yeni maddelerle alan açtığı gibi, kumar endüstrisi de benzer şekilde hareket ediyor. Başlangıçta sosyalleşmek, eğlenmek ya da sorunlardan kaçmak amacıyla oynanan kumar, zamanla kontrol edilemeyen bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Türkiye'de her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor, bu her zaman bağımlılık anlamına gelmese de kumar oynamaya başlandığında düzey ne olursa olsun bağımlılığa evrilme riski vardır. YEDAM'lara kumar nedeniyle yapılan başvuruların, alkol ve madde başvurularını geçtiğini görüyoruz. Kumar bağımlılığı intihar riskini de artırıyor, aile içi şiddet ve boşanmalara zemin hazırlıyor. Kontrol edilemeyen oyun davranışları, yalan söyleme, kayıpların peşinden koşma gibi belirtiler başladığında mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ailelerin dikkatli ve bilinçli olması, erken fark edilen durumlarda tedaviyi çok daha kolay hale getiriyor. Aileyi sürecin en önemli sac ayağı olarak görüyoruz, yasal ve tıbbi sorunlar ortaya çıkmadan tedaviye yönlendirmek hayati önem taşıyor." dedi.

KUMAR BAĞIMLISI ERKEKLER YÜZDE 97, KADINLAR YÜZDE 3

Raporda kumar bağımlılığının finansal kayıpların ötesinde, ruh sağlığı sorunları ve sosyal ilişkilerde yıkıcı sonuçlar doğurduğunun altı çizildi. Paylaşılan raporda boşanan kadınların yüzde 2'si boşanma gerekçesinin kumar olduğu ifade edildi. Kumar bağımlısı kişilerde daha yüksek depresyon ve anksiyete görülürken bu kişilerin daha yaygın sigara ve alkol kullandıkları bildirildi. İngiltere'de kumara bağlı intihar vakalarının artması sebebiyle, 2023-2028 İntiharı Önleme Stratejisi'ne kumar bağımlılığı, müdahale edilmesi gereken bir risk faktörü olarak dahil edildiği bilgisi yer aldı. Kumarın Türkiye'deki durumu hakkında yapılan araştırmada Türkiye'de erkeklerde kumar oynama oranı yüzde 13,4 olarak belirlenirken, kadınların oranının yüzde 6,8 olduğu görüldü. YEDAM'a kumar bağımlılığı sebebiyle başvuranların yüzde 97'si erkek, yalnızca yüzde 3'ü kadınlardan oluştuğu ortaya çıktı.

KUMARLA MÜCADELENİN YOL HARİTASI NE OLMALI?

Yeşilay tarafından hazırlanan Türkiye Kumar Raporu, kumar bağımlığıyla mücadelede kalıcı sonuçlar, ancak bütüncül politikalar ve toplumsal iş birliğiyle mümkün olduğunu gösterdi. "Şans oyunu", "talih oyunu", "bahis oyunu" ya da "sorumlu kumar" gibi farkı adlar taşısa da bu tür faaliyetler "kumar" başlığı altında ortak biçimde değerlendirilmesi gerektiği ve düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı. Kumar unsuru içeren şans oyunları ve benzeri faaliyetler yeniden gözden geçirilerek, mevcut lisanslı alanlar dahil, kapsamı daraltacak düzenlemelere gidilmeli. TBM ve OBM gibi eğitim programları ve temel farkındalık çalışmalarının etkin şekilde uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için eğitim kurumları, kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği sağlanmalı gerektiği açıklandı.