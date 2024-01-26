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Giriş Tarihi: 26.1.2024

Yeşilçam’ın kötü adamı vefat etti

DHA
Yeşilçam’ın kötü adamı vefat etti
Türk Sineması'nın 'kötü adam' karakterleriyle tanınan oyuncusu Hikmet Taşdemir (82) vefat etti. Taşdemir, İstanbul Silivri'de yaşıyordu. Bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Taşdemir dün hayata veda etti. 2 Şubat 1940'de Erzurum'da dünyaya gelen Taşdemir, genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında yer aldı. 1971'de Yılmaz Güney'in yönettiği "Baba" filmi ile sinemaya adım attı.



"Korkusuz Korkak"daki Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban"da Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan"da ise Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı, 130'dan fazla filmde oynadı. "Leyla ile Mecnun" (1972), "Ezo Gelin" (1973), "Rabia" (1973), "Battal Gazi'nin Oğlu" (1974), "Batsın Bu Dünya" (1975), "Dünyayı Kurtaran Adam" (1982), "Polis" (TV dizisi, 1992), "Kurt Kapanı" (1999), "Arka Sokaklar" (TV dizisi, 2006) gibi yapımlarda rol aldı. Taşdemir, iki yıl önce yayınlanan bir röportajında "Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Yeşilçam’ın kötü adamı vefat etti
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