Yeşilçam’ın ünlü ismi Hikmet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Taşdemir, Silivri'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Taşdemir'in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sinema oyuncusu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavat, oyuncu Mehmet Yüksel, komşuları ve yakınları katıldı. Taşdemir'in cenazesi Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fenerköy mezarlığına defnedildi.

Taşdemir'in eski rol arkadaşı Mehmet Yüksel ise üzgün olduğunu belirterek, "Ben Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriyim. Rahmetlinin yeri doldurulamaz. Hikmet ağabeyle Battal Gazi dönem filmlerinde çok çalıştık. En son İzzet Altınmeşe'nin çektiği 'Dertli Pınar' filminde beraber çalıştık. Güzel bir insandı. Sinema camiasında bir vefasızlık var.Bir çok filimde ünlü jönlerle rol aldı. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi dev oyuncularla rol aldı. Sanatçı dostları yok Şu an burada bir tek Gani ağabey var. Bir de ben varım. Gerçekten çok zor oldu, ben çok üzüldüm" dedi.